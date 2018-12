Dainik Bhaskar Dec 14, 2018, 09:04 PM IST

बेंगलुरु. कर्नाटक के चामराजनगर जिले में शुक्रवार को प्रसाद खाने के बाद करीब 80 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 11 की मौत हो गई। एसपी धर्मेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 72 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 12 की हालत गंभीर है, जिन्हें मैसूर के केआर अस्पताल भेजा गया। प्रसाद के सेंपल की जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि फूड प्वॉइजनिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कामगेरे गांव में हुई। मरीजों के इलाज के लिए मंड्या और मैसूर में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। इलाज के जरूरी इंतजाम और 108 एम्बुलेंस सर्विस पर अधिकारी नजर रख रहे हैं।

