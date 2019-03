धारा 370 हटाने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दी धमकी, बोलीं- अगर उसे हटाया तो अंजाम बुरा होगा

नेशनल डेस्क ( ). जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती ने राज्य से धारा 370 हटाने को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार को धमकी दी है। मुफ्ती का कहना है कि अगर इसे हटाया गया तो राज्य के साथ भारत का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक धारा 370 ही वो पुल है जिसने दोनों को साथ जोड़ रखा है, अगर आप उस पुल को ही तोड़ देंगे तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत तीन मामलों (रक्षा, विदेश और संचार) को छोड़कर भारत सरकार वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

महबूबा ने कहा- 370 खत्म, रिश्ता खत्म...

- श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर आप पुल (धारा-370) को ही तोड़ देंगे, तो आपको जम्मू-कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच फिर से रिश्ता बनाना पड़ेगा। सबकुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। महबूबा के मुताबिक, नए रिश्ते के लिए नई शर्तें आएंगी, क्या एक मुस्लिम बहुल राज्य आपके साथ रहना चाहेगा। अगर आप 370 को हटा देंगे तो जम्मू-कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा।

- कार्यकर्ताओं के बीच मुफ्ती ने कहा, 'अगर आप पुल (धारा-370) को तोड़ेंगे तो ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर के संविधान की कसम खाती है, भारत के संविधान की कसम खाती है, फिर तो आपको दोबारा जम्मू-कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा।'

- 'भई नया रिश्ता किन बुनियादों पर बनेगा, किन शर्तों पर बनेगा। फिर तो नई शर्तें होंगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। फिर से 1947 की तरह, क्या आप एक मुस्लिम बहुल राज्य के साथ किन शर्तों पर मिलना भी चाहेंगे या नहीं मिलना चाहेंगे। क्योंकि फिर शायद दोबारा सोचना पड़ेगा हमें।'

- मुफ्ती के मुताबिक 'अगर आज आपने हिंदुस्तान के संविधान के अंदर हमें कोई पोजिशन दी है, अगर आप उस पोजिशन को आज खत्म करते हैं, तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। जिन शर्तों पर हम आपके साथ आए थे, जब आप वो शर्तें ही खत्म कर देंगे, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे... बिना शर्तों के।'

- आगे उन्होंने कहा, 'तो ये बात अरुण जेटली साहब को समझना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। कोई आसान बात नहीं है कि हम 370 को खत्म कर देंगे। अगर 370 को खत्म करोगे तो जम्मू-कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा।'

