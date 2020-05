दैनिक भास्कर May 06, 2020, 12:27 AM IST

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी। मंगलवार को महबूबा समेत तीन नेताओं की हिरासत अवधि 3 महीने बढ़ा दी गई है। इनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर और पीडीपी नेता सरताज मदानी शामिल हैं। तीनों नेता जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में हैं। इसी साल 5 फरवरी को सभी पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) लगा दिया गया था। गुरुवार को हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। कोरोना संकट को देखते हुए महबूबा मुफ्ती को अस्थायी जेल से उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है।

उमर अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले को क्रूर बताया

महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विट करके इसे क्रूर और अमानवीय बताया। लिखा, ''उन्होंने (महबूबा मुफ्ती) कुछ नहीं किया है और कुछ नहीं बोला है। इसके बावजूद उनके साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है।''

Unbelievably cruel & retrograde decision to extend @MehboobaMufti’s detention. Nothing she has done or said in any way justifies the way the Indian state has treated her & the others detained. https://t.co/tyxXC9NFuL