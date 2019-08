Dainik Bhaskar Aug 23, 2019, 11:04 AM IST

मुंबई. छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दरअसर, गुरुवार दोपहर 26 वर्षीय युवक एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार फांदकर अंदर घुसा आया और रनवे पर एक स्पाइसजेट प्लेन तक पहुंच गया। इतना ही वह विमान के नीचे काफी देर तक बड़े आराम से घूमता रहा। उसने प्लेन के पहिए और इंजन वाले हिस्से को भी छुआ।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्पाइसजेट का यह विमान (SG634) टैक्सीवे एन1, रनवे 27 से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था। इसी दौरान युवक दोनों हाथ ऊपर किए वहां आ गया और प्लेन के कई हिस्सों को छूने लगा। डीजीसीए ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर पायलट ने सूझबूझ दिखाई और किसी अनहोनी से बचने के लिए इंजन बंद कर दिया।

युवक मुंबई के सायन का रहने वाला

डीजीसीए के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार का दिन वीकली मेंटेनेंस के लिए निर्धारित है। इसलिए वैकल्पिक रनवे से विमानों का परिचालन होता है। विमान के नजदीक पहुंचे युवक का नाम कामरान शेख है। वह मुंबई के सायन का रहने वाला है और दिमागी रूप से कमजोर लगता है। वह दोपहर करीब डेढ़ बजे एयरपोर्ट की दीवार फांदकर इमरजेंसी गेट से घुसा था। सीआईएसएफ के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। डीजीसीए और सीआईएसएफ ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

गुल पनाग ने ट्वीट कर सुरक्षा पर सवाल उठाए

अभिनेत्री और राजनीतिक कार्यकर्ता गुल पनाग ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, ''ये आदमी प्लेन के इतने पास कैसे पहुंच गया? अंदर कैसे घुसा? सीआईएसएफ क्या कर रही थी? किसी का इंजन तक पहुंच जाना अविश्वसनीय है।''

I don't even 🤦🏻‍♀️

How did he enter?

What was CISF doing ?

He goes so close to the engine 🙈🙈

Unbelievable.@LiveFromALounge @aneeshp @shaktilumba @shukla_tarun @flyspicejet @MoCA_GoI @Mohan_Rngnathan pic.twitter.com/CsgjseuIeu