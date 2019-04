राहुल के चुनाव लड़ने की वजह से चर्चा में आया 'वायनाड' का नाम, लेकिन अब पूरे देश में छा गई वहां की ये लड़की

नेशनल डेस्क (वायनाड). हाल ही में UPSC (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) ने सिविल सर्विसेज एग्‍जामिनिशेन-2018 का रिजल्‍ट जारी किया है। इस परीक्षा में के वायनाड शहर की रहने वाली श्रीधन्य सुरेश (22) ने ऑल लेवल पर 410वीं रैंक प्राप्त की। श्रीधन्य आदिवासी समुदाय से आती हैं और वे सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाली अपने प्रदेश की पहली आदिवासी लड़की बन गई हैं। उन्होंने अपने तीसरी कोशिश में ये सफलता हासिल की। इस मौके पर वायनाड से लड़ने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी।

श्रीधन्य ने कहा, आदिवासियों के लिए काम करूंगी

- इस सफलता से उत्साहित श्रीधन्य ने कहा, 'मैं बेहद खुश हूं। जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो मेरा फोकस आदिवासी लोगों के लिए शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर होगा।'

- श्रीधन्य केरल की कुरिच्या जनजाति से ताल्लुक रखने वाले सुरेश और कमला की बेटी हैं। कमला ने बेटी की सफलता पर कहा, 'हमारी खुशियां आसमान पर हैं। हम उसकी बेहतर पढ़ाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, वह हमने किया। हमने यह सुनिश्चित किया कि उसकी पढ़ाई में कुछ भी रोड़ा न बन पाए। उसकी मेहनत का फल उसे आज मिला।'

राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी बधाई

- गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड की लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरा। मगर शुक्रवार शाम जब का परिणाम आया तो श्रीधन्य वहां की हीरो बन गई हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए श्रीधन्य को बधाई दी।

- अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'वायनाड की श्रीधन्य सुरेश केरल की पहली आदिवासी लड़की हैं जिनका सिलेक्शन सिविल सर्विस के लिए हुआ है। श्रीधन्य के कठिन परिश्रम और समर्पण ने उन्हें अपने सपने को सच करने में मदद की। मैं उन्हें और उनके परिवार को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई देता हूं।'

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Ms Sreedhanya Suresh from Wayanad, is the first tribal girl from Kerala to be selected for the civil service. <br><br>Sreedhanya’s hard work & dedication have helped make her dream come true. <br><br>I congratulate Sreedhanya and her family and wish her great successs in her chosen career.</p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/1114355974167519233?ref_src=twsrc%5Etfw">6 April 2019</a></blockquote>

