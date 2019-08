Dainik Bhaskar Aug 16, 2019, 02:00 PM IST

नई दिल्ली. पाकिस्तान में प्रस्तुति देने के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ( एआईसीडब्ल्यूए) द्वारा बैन किए गए स्टार सिंगर स्वतंत्रता दिवस पर वाघा बॉर्डर पहुंचे और यहां भारत माता की जय के नारे लगाए। मीका ने वहां मौजूद लोगों से भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए।

इसका एक वीडियो खुद इस सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया। मीका ने 8 अगस्त को कराची के एक अरबपति कारोबारी की बेटी की शादी में परफॉर्म किया था। इसकी देशभर में कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने उन्हें अगले आदेश तक बैन कर दिया था।

जवानों को सलाम

वाघा-अटारी बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत की तरफ करीब 30 हजार लोग मौजूद थे। देशभक्ति के जोश से लबरेज लोगों के बीच मीका सिंह भी पहुंचे। वो कार्यक्रम शुरू होने के काफी पहले ही यहां पहुंच गए थे। दर्शक दीर्घा के सामने से निकलते हुए मीका कुछ देर रुके और उन्होंने लोगों से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए। मीका ने बीएसएफ के अफसरों और जवानों को सैल्यूट भी किया।

Bharat Mata ki Jai! Thank you everyone for such a warm welcome. Happy Independence Day once again and salute to our jawans. They aren’t able to celebrate any festival, all to make our lives better. Jai hind.. pic.twitter.com/cY7lQx7VUw