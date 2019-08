Dainik Bhaskar Aug 13, 2019, 05:59 PM IST

नई दिल्ली/कराची. पाकिस्तान के अरबपति कारोबारी अदनान असद की बेटी की शादी में बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह के परफॉर्म करने पर नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तान सूत्रों के हवाले से कहा है कि 8 अगस्त को हुए इस शो के दौरान संभवत: दाऊद इब्राहिम का परिवार और आईएसआई के आला अफसर भी मौजूद थे। असद पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का करीबी रिश्तेदार है। उसके पाकिस्तानी नेताओं, क्रिकेटरों, सेना और आईएस के अफसरों से नजदीकी रिश्ते माने जाते हैं। वो कराची की सबसे महंगी और सुरक्षित मानी जाने वाली डिफेंस हाउस अथॉरिटी की कोठी नंबर 23 में रहता है। इससे कुछ ही दूरी पर दाऊद इब्राहिम की रिहाइश बताई जाती है। यहीं दाऊद का छोटा भाई अनीस और उसका दायां हाथ छोटा शकील भी रहते हैं।

इमरान खान और मियांदाद का भी करीबी है असद

न्यूज एजेंसी ने कराची के एक नामी पत्रकार के हवाले से अहम खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक, असद कई साल पहले टिश्यू पेपर का छोटा कारखाना चलाता था। मुशर्रफ जब राष्ट्रपति बने तो वो कुछ ही वक्त में काफी अमीर हो गया। इसी दौरान उसके संबंध पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान, जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास से भी हो गए।

15 लोगों को वीजा पर सवाल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई। सवाल ये है कि इसके बावजूद मीका और उनकी 14 सदस्यीय टीम को वीजा किसके इशारे पर मिला। पाकिस्तानी पत्रकार के मुताबिक, मीका का शो आधी रात के बाद शुरू हुआ। इसमें सेना, आईएसआई और सरकार के आला अफसरों के अलावा स्टार क्रिकेटर और उनके परिवार भी शामिल हुए। जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरुख से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों परिवार भी मेहमानों की सूची में शामिल थे। आईएसआई के पूर्व प्रमुख अहमद शुजा पाशा और असद की दोस्ती तो जगजाहिर है। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान पाशा ही खुफिया एजेंसी के चीफ थे।

When Pakistan is claiming to break diplomatic 'n' cultural tie with India and stop Bollywood Movies In Pakistan, it couldn’t resist Mika Singh’s performance at Adnan Assad’s daughter’s Mehndi function in Karachi. Adnan Asad is Musharraf's cousin. pic.twitter.com/XVZYnnRwvH