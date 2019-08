Dainik Bhaskar Aug 12, 2019, 02:25 AM IST

कराची. अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई तल्खी के बीच पंजाबी गायक मीका सिंह कराची में कार्यक्रम करने के बाद विवादों में घिर गए हैं। मीका ने पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्फ के करीबी कराची के एक अरबपति की बेटी की शादी में गाना गया था। यह कार्यक्रम 8 अगस्त को हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर भारतीय यूजर्स ने मीका को ट्रोल किया। ट्विटर पर यूजर्स ने ‘शर्म करो’, ये दिन आ गए?’, ‘पाजी आप भी गद्दार निकले’ जैसे लाइन लिखे।

मीका के कार्यक्रम का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। विपक्ष के नेता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि सरकार जांच करे कि मीका को वीजा कैसे मिल गया। पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने मीका का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘देखकर खुश हूं कि हाल ही में कराची में मीका सिंह ने जनरल मुशर्रफ के रिश्तेदार के यहां मेंहदी की रस्म में परफॉर्म किया। अगर यही चीज नवाज शरीफ के रिश्तेदार के यहां होती तो गद्दारी के हैशटैग चल रहे होते।’

Happy that Indian singer Mika Singh performed at the mehndi of Gen Musharraf's relative recently in Karachi. God for bid if it was Nawaz Sharif's relative it would be raining ghadari k hashtag already. pic.twitter.com/IVfE5hETiz