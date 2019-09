Dainik Bhaskar Sep 24, 2019, 12:31 PM IST

मुंबई. अमेरिका के ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम को लेकर मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मिलिंद ने कहा कि ह्यूस्टन में आपका (मोदी) भाषण भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरे पिता मुरलीभाई देवड़ा भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंधों के शुरुआती शिल्पकारों में शामिल थे। मिलिंद ने अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सत्कार की भी प्रशंसा की।

. @PMOIndia ’s Houston address was a momentous first for India’s soft power diplomacy. My father Murlibhai was one of the early architects of deeper Indo-US ties. @realDonaldTrump ’s hospitality & recognition of Indian Americans’ contributions makes us proud

मोदी ने कहा- थैंक्यू मिलिंद, रिजिजू ने भी की तारीफ

मिलिंद देवड़ा के इस ट्वीट पर मोदी ने उन्हें शुक्रिया कहा। मोदी ने लिखा, ‘‘अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों के प्रति मेरे दोस्त दिवंगत मुरली देवड़ा जी की प्रतिबद्धता को आपने बिल्कुल सही हाइलाइट किया। दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों को देखकर वह काफी खुश हो रहे होंगे।’’ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बिना किसी भय के ईमानदारी से अपनी राय रखने के लिए मिलिंद की तारीफ की।

Thank you @narendramodi ji!



Murlibhai put nation first & worked with all governments in India & the US to deepen ties between our great countries.



In my many interactions with my Democrat & Republican friends, they, too, acknowledge India’s leadership in the 21st century https://t.co/AXbEb6ZDtK