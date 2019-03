खुद को बचाने के लिए आतंकियाें ने बनाया था 12 साल के बच्चे काे बंधक, मां-बाप लगाते रहे उसे छोड़ने गुहार, फिर भी नहीं माने आतंकी

नेशनल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बीते 24 घंटे में सेना के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में सात आतंकी मारे जा चुके हैं। इसी बीच, बांदीपेारा जिले के मीर मोहल्ला इलाके में आतंकियों ने दो लोगां को बंधक बना रखा था। बंधकों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। आतंकियों ने बच्चे की हत्या कर दी। मुठभेड़ के दौरान सेना के साथ बच्चे के मां-बाप आतंकियों से उसे छोड़ देन की गुहार लगाते रहे। लेकिन उन्होंने आतंकियों ने कायरना हरकत को अंजाम देते हुए बच्चे की हत्या कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

Brutality of Pakistan backed terrorists.😡

See how the father of a 12-year-old Atif Mir appealing to terrorists to leave the child whom they made human shield during an encounter in #Hajin but they killed that child.👇

At the end both terrorists were killed by security forces. pic.twitter.com/CwX3TlXcCU