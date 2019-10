Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 09:53 PM IST

नई दिल्ली. मिस कोहिमा की एक प्रतिभागी का जवाब इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। कोहिमा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब एक प्रतिभागी से पूछा गया कि अगर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का मौका मिलेगा तो वह उनसे क्या कहेंगी। इसके जवाब में प्रतिभागी विकुयान्यू साचू ने कहा ‘मैं उनसे कहूंगी कि वह गाय से ज्यादा महिलाओं पर ध्यान दें।’

साचू के जवाब के बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगे। इस प्रश्नोत्तरी का वीडियो ट्वीटर पर साझा किया गया है जिसे अब तक 60,000 बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने लाइक किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस प्रतियोगिता में साचू को रनर अप घोषित किया गया। पिछले कुछ समय से देश में गौ रक्षकों द्वारा गौ तस्करों पर हमला करने और उनकी लिंचिंग करने के कारण केंद्र सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

During Miss Kohima 2019 beauty pageant, a contestant was asked the question:



"if Prime Minister of our country Modi ji invites you to chat with him, what would you say?"



She replied: If I were invited by the PM of India, I would tell him to focus more on women instead of cows. pic.twitter.com/Q4HDgjlYWt