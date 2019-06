आईजोल. मिजोरम के डिप्टी स्पीकर आर लालरिनावमा ने एक ऐसा काम किया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। मिजोरम के ग्रामीण इलाके में रोड पर गिरे एक पेड़ के कारण आवागमन प्रभावित गया था। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी लालरिनावमा कुल्हाड़ी लेकर कार से निकले और रोड पर गिरे पेड़ को काटकर रास्ता साफ कर दिया। किसी ने उनका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग डिप्टी स्पीकर को एक्स-मैन कह रहे हैं।

स्टीफन ओहमन नामक ट्विटर अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया। ट्वीट में लिखा, ‘‘मिजोरम के डिप्टी स्पीकर मिस्टर लालरिनावमा एक्समैन हैं। उन्होंने इस तरह गांव के रोड पर गिरे पड़े को हटाया। उन्होंने बताया कौन हैं हम। ये है मिजो के जीने की शैली।’’

The axe-man is Mr. Lalrinawma, Dy. Speaker of Mizoram. He helps clear a village road like this. This ain't a photo-op. This is who we are. This is the Mizo way of life... @NELiveTV @scroll_in pic.twitter.com/bu7FCdajer