Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 05:08 PM IST

नई दिल्ली. डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) बनाया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। सुब्रमण्यन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस जुलाई में अरविंद सुब्रमण्यन के इस्तीफे के बाद सीईए का पद खाली था।

Dr.Krishnamurthy Subramanian, Associate Prof. & ED (CAF), ISB ,Hyderabad has been appointed to the post of the Chief Economic Adviser (CEA) for a period of 3 years w.e.f. the date of his assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.