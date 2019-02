Modi ने कहा- आज पूरा देश एक है और जवानों के साथ खड़ा है

नेशनल डेस्क. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और विशिष्ट नागरिकों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक हैं और बूथ ही हमारा किला है। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। कुछ भी ऐसा न हो, जिससे मनोबल पर असर पड़े। राष्ट्र निर्माण के दायित्व में पूरी जिम्मेदारी निभाएं।

- मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास से भरा है। पूरा देश आज एक है। नामुमकिन अब मुमकिन है। विल विन। खुद पर और सरकार पर भरोसा ही हमारी पूंजी है।

PM Narendra Modi: We have to be hardworking in all sectors. India is grateful to all those who are protecting the nation. It is because they are there, the nation can reach new levels of development pic.twitter.com/qmdvAJkVyK