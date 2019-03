एआईएडीएमके के मंत्री ने कहा- मोदी जी हमारे डैडी हैं, वो हमारे और भारत के डैडी हैं

नेशनल डेस्क, . के दूध और डेयरी विकास मंत्री केटीआर बालाजी (एआईएडीएमके) से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जयललिता ने कहा था कि तमिलनाडु की लेडी, मोदी से बेहतर हैं तो अब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन कैसे हो सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जयललिता मोदी के खिलाफ नहीं थीं, वो सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहती थीं कि तमिलनाडु में भी एक बेहतरीन नेतृत्व मौजूद है। मोदी उनकी पार्टी कैडर के डैडी हैं। भारत के डैडी हैं। हम उनकी लीडरशिप को स्वीकार करते हैं।

लोग चिल्लाकर कहते थे 'लेडी'

2014 के चुनाव में एआईएडीएमके प्रमुख और स्वर्गीय मुख्यमंत्री जे.जयललिता रैलियों में लोगों से पूछती थीं कि 'कौन बेहतर प्रशासक है? का मोदी या तमिलनाडु लेडी?' लोग चिल्लाकर कहते थे 'लेडी'। उस दौरान एआईएडीएमके ने सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2016 में जयललिता की मौत के बाद सबकुछ बदल गया।

- उपमुख्यमंत्री ओ.पनीरसेल्वम पार्टी से बाहर हुए, फिर शामिल किए गए। इसके बाद टीटीवी धिनकरण और वीके शशिकला को बाहर किया गया। हालांकि एआईएडीएमके सरकार ने मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने दो साल सर्वाइव किया। अगला फोकस उपचुनाव में विधानसभा की 21 सीटों को जीतने पर है।

- सदन के 235 सदस्यों में एआईएडीएमके के पास 114, डीएमके के 88, कांग्रेस के 8, आईयूएमएल का एक, एक निर्दलीय, एक स्पीकर और 21 खाली सीटें (19 अयोग्य घोषित की गईं जबकि 2 सदस्यों की मौत हो गई) और एक नामांकित सदस्य है।

#WATCH Tamil Nadu Minister K T Rajendra Balaji: Amma's (Jayalalithaa) decisions were her own. So it was different, but in today's context due to absence of Amma, Modi is our daddy, he is our daddy, India's daddy. (8.3.19) pic.twitter.com/2zzETpaEIo