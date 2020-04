दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 08:18 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के बीच शुक्रवार को देशवासियों के साथ एक वीडियो मैसेज साझा करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोनावायरस के संक्रमण की चपेट में आने से देश में अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देशभर में 2 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मोदी लगातार सभी राज्यों के संपर्क में हैं। गुरुवार को उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जागरुकता अभियान में धर्मगुरुओं की मदद ली जाए।

मोदी इस महामारी के खतरे के बीच 2 बार राष्ट्र के नाम संबोधन दे चुके हैं। पहली बार में उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने और कोरोना फाइटर्स के सम्मान में ताली-थाली बजाने की बात कही थी। इसके बाद 24 मार्च के दूसरे संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन की बात कही थी। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा।

At 9 AM tomorrow morning, I’ll share a small video message with my fellow Indians.



