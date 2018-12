भारत को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान पर भड़के मोहम्मद कैफ, करारा जवाब देते हुए कहा - हमें लेक्चर न दे पाकिस्तान

नई दिल्ली. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने के प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला है। मंगलवार को कैफ ने पाक पीएम को उस बयान के लिए जमकर लताड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भारत को बताएंगे कि आखिर अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। कैफ ने बकायदा आकंड़ों के साथ ट्वीट करते हुए इमरान को इसका जवाब दिया और कहा कि ऐसे में मुद्दों पर लेक्चर देने वालों में आखिरी देश होना चाहिए।

कैफ का इमरान को करारा जवाब

- कैफ ने ट्वीट करते हुए के पीएम इमरान को लिए लिखा- बंटवारे के वक्त में करीब 20 फीसदी अल्पसंख्यक थे लेकिन अब इनका आंकड़ा महज दो फीसदी है। वहीं, दूसरी तरफ भारत में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है। लिहाजा, अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए इस पर लेक्चर देने वाला आखिरी देश होना चाहिए।

- कैफ ने अपने ट्वीट के साथ रिफ्रेंस के तौर पर ी पीएम के बयान वाली एक स्टोरी का लिंक भी पोस्ट किया था। का बयान के उस बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने वाली घटना का जिक्र किया था।

There were around 20% minorities at the time of Partition in Pakistan,less than 2% remain now. On the other hand minority population has grown significantly in India since Independence. Pakistan is the last country that should be lecturing any country on how to treat minorities. https://t.co/6GTr3gwyEa