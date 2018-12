भारत की वेदांगी कुलकर्णी ने 159 दिन में 14 देशों में 29 हजार किमी साइक्लिंग की

वेदांगी बोलीं- अब कह सकती हूं कि दुनियाभर में 29 हजार किमी साइक्लिंग करना बाएं हाथ का खेल



Dainik Bhaskar Dec 24, 2018, 07:06 AM IST

मुंबई. भारत की वेदांगी कुलकर्णी साइकल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली एशिया की सबसे तेज साइक्लिस्ट बन गई हैं। 20 साल की वेदांगी ने 159 दिन में 29 हजार किमी साइक्लिंग की। इस दौरान उन्होंने 14 देश कवर किए। पुणे की साइक्लिस्ट ने रविवार को कोलकाता में साइक्लिंग कर 29 हजार किमी की मानक दूरी तय की।

रिकाॅर्ड बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना चाय पीते हुए एक फोटो शेयर किया और लिखा- अब मैं कह सकती हूं कि दुनियाभर में 29 हजार किमी साइक्लिंग करना मेरे बाएं हाथ का खेल है (I can say that cycling 29000km around the world IS my cup of tea)। अब मैं यहां से पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) जाऊंगी और आॅफिशियली अपनी रेस पूरी करूंगी। वेदांगी ने इस साल जुलाई में पर्थ से अपनी रेस शुरू की थी।

कनाड में पीछे पड़ गया था भालू, तो स्पेन में हुई लूट

रेस पूरी करने के बाद वेदांगी ने कहा, ‘मैंने 14 देशों का सफर किया। 159 दिन तक रोजाना लगभग 300 किलोमीटर साइकल चलाती थी। इस दौरान मैंने कई अनुभव हासिल किए। कनाडा में मेरे पीछे भालू पड़ गया। रूस में तो बर्फीली रातें टेंट में बितानी पड़ीं। स्पेन में चाकू की नोक पर मुझे लूट लिया गया। कई बार वीजा की भी दिक्कतें हुईं। इससे रेस भी डिले हुई।’

माइनस 20 डिग्री में भी की साइक्लिंग

वेदांगी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्नमाउथ से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘मैंने 17 साल की उम्र से साइक्लिंग शुरू की। इस रेस के लिए मैं दो साल से तैयारी कर रही हूं। रेस के लिए स्पेशल साइकल बनवाई। रूट और टाइम की प्लानिंग की।’ वेदांगी ने 80 फीसदी रेस तो अकेले पूरी की। इसमें उनके साथ लगेज, साइकल टूल, कैंपिंग के सामान और जरूरत की चीजें थीं। वेदांगी ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से साइक्लिंग शुरू की। इसके बाद ब्रिस्बेन से वेलिंगटन (न्यूजीलैंड) गईं। फिर कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और रूस तक साइक्लिंग की। रूस से वे भारत आईं और यहां उन्होंने 4 हजार किमी साइक्लिंग की। उन्होंने माइनस 20 डिग्री में भी साइक्लिंग की और 37 डिग्री मंे भी।

डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्लानिंग

वेदांगी के पिता विवेक कुलकर्णी ने बताया, ‘दुनिया में कुछ ही लोगों ने इस मुश्किल चुनौती को पूरा किया है। मेरी बेटी दुनिया का चक्कर लगाने के मामले में सबसे तेज एशियाई है। वेदांगी इस यात्रा के दौरान ही 20 साल की हुईं। उन्होंने कहा, “मेरे पैरेंट्स ने पिछले साल से ही मुझे इसके लिए सपोर्ट और प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। मुझे खुशी है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई।’ वेदांगी ने अपनी यात्रा को कैमरे में भी कैद किया है। अब वे इस पर ‘लिविंग एडवेंचर, शेयरिंग द एडवेंचर’ नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। उन्होंने जुलाई 2016 में भारत में सबसे कठिन रास्ते मनाली से खरदुंगला तक साइक्लिंग की थी।

ब्रिटेन की जेनी ग्राहम के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्रिटेन की जेनी ग्राहम के नाम सबसे कम समय में दुनिया का चक्कर लगाने का महिला वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 38 साल की जेनी ने इसी साल 124 दिन में यह सफर पूरा किया था। वहीं, पुरुषों में स्कॉटलैंड के मार्क ब्यूमोंट ने 78 दिन 14 घंटे 40 मिनट में दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था।

8 साल के पोथुराज ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी फतह की

तेलंगाना के समान्यु पोथुराज ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्किओस्को फतह की। 8 साल के समान्यु ने न्यू साउथ वेल्स की 2228 मीटर ऊंची चोटी पिछले बुधवार को फतह की। इस दौरान उनके साथ पांच लोगों की टीम थी। इसमें उनकी मां, बहन, कोच और डॉक्टर भी साथ थे। उनका अगला प्लान जापान के फुजी पर्वत को फतह करने का है। इससे पहले, वह तंजानिया के 5895 मीटर ऊंचे माउंट किलिमंजारो को भी फतह कर चुके हैं। वे इस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही रहे। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। वे अभी तक चार चोटियों को फतह कर चुके हैं।