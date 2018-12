मध्यप्रदेश में नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए शिवराज, हार की जिम्मेदारी ली, इस्तीफा देकर कहा- 'अब मैं आजाद हूं'

नेशनल डेस्क/ ः विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने प्रदेश में हार स्वीकार करते हुए कहा- 'मैं संख्याबल के आगे सिर झुकाता हूं। अब हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे।' करीब दो तीन मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मिलने पहुंचे और उन्हें 15 साल सत्ता में रहने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे 114 सीटें मिली हैं।

इस्तीफे के बाद क्या बोले शिवराज?

राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने काहा- 'अब मैं आजाद हूं।' राज्यपाल से मिलने के बाद शिवराज ने कहा कि इस्तीफा देकर आया हूं, पराजय की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया।

Shivraj Singh Chouhan: Ab mein mukt hoon, I am free. I have tendered my resignation to the honourable Governor. The responsibility of defeat is totally mine. I have congratulated Kamal Nath ji pic.twitter.com/Zuek1cSGGa