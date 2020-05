मुंबई. यहां के सायन अस्पताल में कोविड-19 मरीजों से जुड़ी एक बड़ी लापरवाई सामने आई है। यहां के इमरजेंसी वॉर्ड में कोरोना के मरीजों के पास बीमारी से मर चुके लोगों के शव रखे जा रहे हैं। इस बारे में मरीज लंबे वक्त से शिकायत कर रहे थे। लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद अब मामला सामने आया है। मरीजों का तो ये भी कहना है कि जो शव अभी प्लास्टिक में लपेटे हुए हैं वह पहले यूं ही पड़े थे।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वॉर्ड में कई मरीज बेड पर लेटे हैं। मरीजों के बीच में काले प्लास्टिक के बैगों में कोरोना संक्रमण से मरे हुए लोगों के शव भी वॉर्ड के बेडों पर रखे हैं। कुछ शवों को कपड़ों से तो कुछ को कंबल से ढका गया है। बताया जा रहा है कि वॉर्ड में मरीजों के बीच लगभग 19 ऐसे शव पड़े थे।

हॉस्पिटल ने दी सफाई

वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल के डीन डॉ. प्रमोद इंगले ने स्वीकार किया है कि वीडियो उन्हीं के अस्पताल का है। डॉक्टर इंगले के मुताबिक अस्पताल में स्टाफ की कमी है। उस पर रिश्तेदार शवों को ले जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें वहां रखा था। डॉ. इंगले ने बताया कि मॉर्चुरी में जो 15 शेल्फ हैं उनमें से 11 भरे हुए हैं। यदि बाकी शव भी वहां पहुंचा दिए तो उन परिवार वालों के लिए दिक्कत होगी जिसके परिजन की मौत कोरोना से नहीं हुई है।

रिपोर्ट आने तक पड़े रहते हैं शव

एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की जांच सायन अस्पताल में ही होती है। धारावी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, धारावी में कोविड-19 मरीजों की संख्या 700 के पार जा चुकी है। धारावी के लिए स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स और साईं अस्पताल को क्वारैंटाइन सेंटर बनाया गया है। लेकिन कोविड-19 का टेस्ट सायन अस्पताल में होता है। टेस्ट होने के लगभग 15-20 घंटे में रिपोर्ट आती है। यहां के इमरजेंसी वॉर्ड में 20 बेड हैं। जहां कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के मरीज रखे गए हैं। ऐसे में अगर इमरजेंसी वॉर्ड में किसी मरीज की मौत हो जाए तो उसकी लाश कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने तक वहीं पड़ी रहती है। और उसके आसपास के पलंग पर मरीजों को लेटने को कहा जाता है।

नीतीश राणे का ट्वीट:

वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ‘सायन अस्पताल में शवों के साथ मरीज भी सो रहे हैं। यह अति है। यह कैसे प्रशासन है। बहुत ही शर्मनाक बात है। मुंबईवासी बीएमसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में हालात ऐसे हैं। क्या यह मेडिकल इमरजेंसी है!'

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!! This is the extreme..what kind of administration is this! Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW

डीन के जवाब पर नीतीश राणे ने कहा, 'इस जवाब के बाद मुंबईवासी बीएमसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में हालात ऐसे हैं। क्या यह मेडिकल इमरजेंसी है!'

Since last night Sion hospital was denying n saying the video was fake!

N now they come up with some shocking explanations!

There is no trust left on the BMC administration n health dept!

The MC shud resign if he can’t handle the situation n stop playing with lives!