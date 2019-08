Dainik Bhaskar Aug 11, 2019, 08:17 PM IST

मुंबई. फोर सीजन्स होटल ने अपने ग्राहक को दो उबले अंडे के बदले 1700 रुपए का बिल थमा दिया। कार्तिक धर नामक एक व्यक्ति ने ट्विटर पर होटल के बिल को पोस्ट किया और कैप्शन लिखा- ‘मुम्बई के फोर सीजन्स में दो अंडे के लिए 1700 रुपए।’ इससे पहले, चंडीगढ़ के जेडब्ल्यू मैरियॉट होटल ने अभिनेता राहुल बोस को दो केलों के बदले 442 रुपए का बिल थमाया था। इसके बाद चंडीगढ़ के उत्पाद एवं कर विभाग ने होटल पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया था।

2 eggs for Rs 1700 at the @FourSeasons Mumbai. @RahulBose1 Bhai Aandolan karein? pic.twitter.com/hKCh0WwGcy