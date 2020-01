Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 06:27 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव और सवाल मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को स्कूली छात्रों से इस कार्यक्रम के जरिए मुखातिब होंगे। मुख्य आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगा। यहां प्रधानमंत्री छात्रों के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कुछ छात्र अपने सवाल पूछेंगे। पीएमओ और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फेसबुक और यूट्यूब चैनल समेत ऑल इंडिया रेडियो पर इस संवाद का प्रसारण होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा है, आज से ठीक 9 दिन बाद पीएम मोदी छात्रों से मुखातिब होंगे। इसको लेकर छात्र भी काफी खुश और उत्साहित हैं। इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट कर आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं।

Only 9 days to go!



Children are showing great enthusiasm & curiosity for Pariksha Pe Charcha 2020 to be held on 20 January 2020 at Talkatora Stadium.



Students, parents, and teachers - you can send your suggestions/questions for #ParikshaPeCharcha2020 at https://t.co/0ClZZZM0Dp pic.twitter.com/cb4muG7uUF