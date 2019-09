Dainik Bhaskar Sep 02, 2019, 05:37 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सम्मानित करेगी। मोदी 25 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं, इसी दौरान उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘एक और अवॉर्ड, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व करने का एक और मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और उनके प्रगतिशील कदम को पूरी दुनिया में सराहा गया। मोदी अपने अगले अमेरिकी दौरे पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से स्वच्छ भारत अभियान के लिए अवॉर्ड लेंगे।’’

Another award,another moment of pride for every Indian, as PM Modi's diligent and innovative initiatives bring laurels from across the world.

Sh @narendramodi to receive award from Bill & Melinda Gates Foundation for #SwachhBharatAbhiyaan during his visit to the United States. pic.twitter.com/QlsxOWS6jT