Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 09:16 AM IST

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 69 साल के हो गए। इस मौके पर वे केवड़िया में सरदार सरोवर बांध पर मां नर्मदा की पूजा करेंगे। मोदी नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में भी शामिल होंगे। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाकर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वे दोपहर बाद अहमदाबाद में मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने भी जा सकते हैं। पहले मां से मिलने का कार्यक्रम मंगलवार सुबह 6 बजे का था।

मोदी यहां दत्त मंदिर और पोषण पार्क भी जाएंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सभी कार्यक्रम के बाद मोदी गांधीनगर जाएंगे।

अमित शाह, जयशंकर और राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने मोदी को बधाई दी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इस नए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा हैं।

Heartfelt birthday wishes to our Prime Minister @narendramodi. Your leadership in building a #NewIndia has been an inspiration to all of us. Pray for your long and healthy life as we all work together towards achieving this vision.#HappyBdayPMModi