नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स सम्मेलन (13 और 14 नवंबर) में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को ब्राजील पहुंचेंगे। इस बार समिट की थीम ‘उन्नत भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि’ है। इस बार मुख्य मुद्दे डिजिटल इकोनॉमी, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाना, विज्ञान और आधुनिकता रहेंगे। वे छठी बार समिट में हिस्सा लेंगे। वे पहली बार सम्मेलन में हिस्सा लेने 2014 में ब्राजील के शहर फोर्टलेजा गए थे।

मोदी के साथ व्यापार प्रतिनिधियों का दल भी समिट में शामिल होगा। यह प्रतिनिधिमंडल विशेषकर ब्रिक्स बिजनेस फोरम में हिस्सा लेगा।

भारत-ब्राजील कई मामलों में साझेदार

मोदी ने मंगलवार को ब्राजील रवाना होने से पहले कहा था, ‘‘ब्रिक्स समिट में मुझे अन्य बड़े देशों से द्विपक्षीय वार्ता का अहम मौका मिलेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो मुलाकात कर व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर बात होगी। भारत और ब्राजील रक्षा, व्यापार, कृषि, ऊर्जा और अंतरिक्ष मिशन जैसे मामलों में साझेदार हैं।’’

