प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक कायम है और कांग्रेस खामोशी रहती है। एक महिला ही कांग्रेस की सर्वाेच्च नेता हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने इतने बर्बर और अमानवीय तीन तलाक को संसद में कानून के जरिए खत्म नहीं होने दिया। यह साफतौर पर वोट बैंक की राजनीति है।’’

#WATCH: Law Minister RS Prasad says, "It's my serious charge with full sense of responsibility that a distinguished woman leader is ultimate leader of the Congress, yet barbaric inhuman Triple Talaq was not allowed to be ended by a Parliamentary law for pure vote bank politics" pic.twitter.com/R6m3hsiP6c