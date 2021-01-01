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बजट में चुनावी राज्य और कोरोना:असम-बंगाल की टी-वर्कर्स को 1000 करोड़ मिलेंगे, वैक्सीन पर 35 हजार करोड़ खर्च करने का ऐलान

एक घंटा पहले
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। इसी साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। सीतारमण ने बजट भाषण में इन चारों राज्यों को साधने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में काम कर रही महिलाओं और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऐलान की बात कही गई है। वहीं, केरल और तमिलनाडु में हाईवे समेत मेट्रो जैसे कई काम किए जाएंगे।

इस बार किसान आंदोलन, कोरोना वायरस के चलते भी बजट पर नजर रही। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फंडिंग का ऐलान किया है।

बजट में 4चुनावी राज्य, स्वास्थ्य और किसान

असम-बंगाल

  • दोनों राज्यों में चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ दिए जाएंगे।
  • बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा।
  • असम में 34 हजार करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे।

केरल-तमिलनाडु में मेट्रो और हाईवेज

  • कोच्चि (केरल) मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा।
  • चेन्नई (तमिलनाडु) में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा।
  • तमिलनाडु में 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा।
  • केरल में 1100 किमी नेशनल हाईवे बनेंगे। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

स्वास्थ्य: कोरोना वैक्सीन पर फंड तय

  • कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा।
  • न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे।
  • निमोकोकल वैक्सीन (निमोनिया के लिए) को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी।
  • 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा।
  • 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा।
  • इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।

किसान: APMC की जद में होगा एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

  • 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा।
  • एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा।
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