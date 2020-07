दैनिक भास्कर Jul 04, 2020, 01:35 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है, यह है मोदी बनाम मनमोहन। पीएम मोदी शुक्रवार को लद्दाख पहुंचे और चीनी सैनिकों के साथ हाल ही में हुई झड़प में घायल हुए सैनिकों से मिले। यहीं से बहस को हवा मिली और ट्विटर पर चर्चा की वजह बनी सादगी बनाम पब्लिसिटी। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स पीएम मोदी के दौरे को पब्लिसिटी बता रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सैनिकों की मुलाकात को सादगी का नाम दे रहे हैं।

वो ट्वीट जिससे बहस शुरू हुई, पहला ट्वीट शुक्रवार रात को हुआ

ट्विटर पर गीत वी नाम हैंडल से शुक्रवार रात को एक ट्वीट हुआ। इसमें लिखा, एक ये पीएम (मनमोहन सिंह) थे जो लद्दाख पहुंचकर कर हमारे सैनिकों से मिले। उनकी उम्र मोदी से काफी अधिक थी। उनके पास कैमरामैन की टीम नहीं थी जो इनके दौरे को टीवी पर टेलीकास्ट करे, जब उन्होंने लद्दाख में घुसपैठ की तो चीनियों को पीछे हटा दिया।

दूसरा ट्वीट शनिवार को सुबह हुआ

गीत वी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह 12000 फीट ऊंचाई पर सियाचिन में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी उम्र 73 साल थी और कार्डियक बायपास सर्जरी हुई थी। वहां कोई मीडिया सर्कस नहीं हो रही थी।

This was a PM who went to Ladakh to meet our troops.

He was older than Modi is today, and he never needed to wear a military outfit, parka, imported sunglasses or take a camera crew with him to telecast his visit on TV.



He made the Chinese withdraw when they intruded in Ladakh pic.twitter.com/3trwbK1r7X