दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 02:49 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस से संक्रमण का मामला हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके खतरे को देखते हुए कुछ उद्योगपति और स्टार्ट-अप्स कंपनियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे कोरोनावायरस से निपटने के लिए इस हफ्ते प्रमुख शहरों में लॉकडाउन करें। उन्होंने कहा है कि वायरस राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। शुरुआत में ही ठोस और आक्रामक कार्रवाई किया जाना महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख शहरों में 20 मार्च से दो हफ्तों के लिए धारा 144 और सख्त लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए।’’

अर्बन कंपनी के को-फाउंडर अभिराज सिंह भाल ने मंगलवार शाम एक पावर पॉइंट प्रजेंटेशन ट्वीट किया। इसमें कहा गया था कि जिन देशों ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए जल्दी और दृढ़ता से काम किया (दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान), उन्होंने इस पर जल्दी काबू पा लिया। जबकि जिन्होंने (ईरान, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका) इंतजार किया, वहां प्रकोप ज्यादा देखने को मिला।

Collaborated with @_mekin@vivekanandahr @1kunalbahl@kunalb11 @annamalai_k @alokmittal001 @varunjain42 and many other founders to prepare this doc, urging @PMOIndia to act now & decisively to curb COVID-19. Lots of references to @tomaspueyo's great work. https://t.co/T2VtWGQlKL