Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 01:03 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी सूर्य ग्रहण देखने की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट कीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बादल छाए रहने की वजह से वे ग्रहण को स्पष्ट तौर पर नहीं देख पाए, लेकिन लाइव स्ट्रीम के जरिए उन्होंने केरल के कोझिकोड में सूर्य ग्रहण देखा। इस पोस्ट पर एक यूजर ने प्रधानमंत्री का मजाक बनाने की कोशिश की। हालांकि, मोदी ने हाजिरजवाबी दिखाते हुए रिप्लाई किया और सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने वाले यूजर ने भी उनके रीट्वीट पर हैरानी जताई।

क्यों उड़ा मोदी का मजाक

दरअसल, प्रधानमंत्री ने जो फोटो पोस्ट की, उसमें उन्होंने चश्मा पहना था। इस पर एक यूजर ने वेबसाइट का लिंक डालकर चश्मे की कीमत 1.6 लाख रुपए बता दी। यूजर ने ब्रांडेडफकीर हैशटैग का इस्तेमाल किया।

क्या कहा था यूजर ने?

प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट की हुई एक फोटो में आसमान की तरफ देख रहे हैं। इस पर गप्पिस्तान रेडियो नाम के यूजर ने लिखा, “इसका मीम (मजाक) बन रहा है।” मोदी ने इसे रीट्वीट कर लिखा, “स्वागत है, मजा कीजिए।” उन्होंने रिप्लाई में एक हंसी का साइन भी बनाया। एक घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री के इस रिप्लाई को 35 हजार लोगों ने लाइक किया। वहीं 8 हजार लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया। खुद गप्पिस्तान रेडियो ने लिखा, “अब तो कुछ ट्वीट ही करने का मन नहीं हो रहा, जितने नए फॉलोवर्स आए हैं वो यह सोच कर भाग जाएंगे कि कितने बेकार ट्वीट करता है, मोदी ने इसे कैसे रीट्वीट कर दिया।”

हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं मोदी

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने किसी यूजर को रिप्लाई कर चौंकाया। 2017 में अजीत सिंह नाम के यूजर ने लिखा था कि न्यू इंडिया में नरेंद्र मोदी मेरे लिए काम करते हैं, इस पर प्रधानमंत्री ने रिप्लाई में लिखा- “बिल्कुल मैं हर भारतीय के लिए प्रधानसेवक बन कर खुश हूं।”

Absolutely. Happy to be the Pradhan Sevak for each and every Indian. https://t.co/BEreA1GNVJ