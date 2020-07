बयानबाजी:शरद पवार बोले-राम मंदिर निर्माण से नहीं खत्म होगा कोरोना, उमा भारती ने कहा- 'राम द्रोही' हैं शरद पवार

Some people think building temple can end COVID-19: Sharad Pawar https://t.co/Q49gpf8giJ

-via @inshorts



आपने सही फ़रमाया पवार साहब। मैं सहमत हूँ। काश मोदी़शाह आपके कहने पर चलते तो देश के यह हालात नहीं होते।