Dainik Bhaskar Aug 19, 2019, 10:50 PM IST

नई दिल्ली. एयर इंडिया की सब्सिडिएरी कंपनी अलायंस एयर के दिल्ली से जयपुर जा रहे विमान में सोमवार रात आग लग गई। विमान ने रात 8 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद इसे लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के दौरान विमान में आग लग गई। इसमें 59 यात्री सवार थे।



एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि विमान संख्या AI 9643 में तकनीकी दिक्कत आई थी। सभी 59 यात्री सुरक्षित हैं। वहीं, न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विमान के नोज़ लैंडिंग गियर में दिक्कत थी। खराबी की जानकारी लगने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई। रात 8:30 बजे विमान की लैंडिंग कराई गई।

#FlyAI : #alert #paxupdate

Alliance Air Flight 9I643 from Delhi to Jaipur has air returned to Delhi due to technical glitch and has landed safely. All 59 passengers are safe. Further update on this will be shared in due course.