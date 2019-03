एक साल में कितना बदल गया पीएनबी का 13000 हजार करोड़ रु लेकर भागने वाला नीरव मोदी

इंटरनेशनल डेस्क, । भारत से धोखाधड़ी के जरिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का 13 हजार करोड़ लेकर भागा हीरा व्यापारी नीरव मोदी इन दिनों लंदन में आराम की जिंदगी बसर कर रहा है। यूके डेली टेलीग्राफ ने उसका नया वीडियो जारी किया है। इसमें नीरव मोदी का बदला हुआ हुलिया सामने आया है। 'द टेलीग्राफ' के रिपोर्टर ने रास्ते में जा रहे नीरव मोदी से सवाल करना चाहे, लेकिन वो बिना किसी बात का जवाब दिए टैक्सी में निकल गया।



नहीं दिया किसी सवाल का जवाब

- द टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने नीरव मोदी से पूछा कि उसके ऊपर कई लोगों के काफी सारे कर्ज हैं, इस बारे में वो क्या कहेंगे? इस पर नीरव ने 'नो कॉमेंट' में जवाब दिया।

- रिपोर्टर ने फिर पूछा कि आपने जिनके पैसे लिए हैं, वे आपको ढूंढ रहे हैं? इस पर नीरव ने 'सॉरी, नो कॉमेंट' कह दिया।

- नीरव से पूछा गया कि लंदन में उसका कितने दिनों तक रहने का इरादा है? इस पर कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि अफसरों ने उससे कहा है कि वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर चुका है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप प्रत्यर्पण आवेदन के अधीन हैं, क्या आपको लगता है कि आपका प्रत्पर्पण होना चाहिए? इसके जवाब में भगौड़े ने 'सॉरी नो कॉमेंट' में कहकर टाल दिया।

- फिर उससे पूछा गया कि इन सारे सवालों पर वो चुप्पी नहीं साध सकता? इतना सुनते ही नीरव ने चुप्पी साध ली।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India's history<a href="https://t.co/PpsjGeFEsy">https://t.co/PpsjGeFEsy</a> <a href="https://t.co/v3dN5NotzQ">pic.twitter.com/v3dN5NotzQ</a></p>— The Telegraph (@Telegraph) <a href="https://twitter.com/Telegraph/status/1104110432376291328?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



बदला बदला सा था रूप

- लंदन से छपने वाले अखबार 'द टेलीग्राफ' ने नीरव मोदी के एक्सक्लूिजव वीडियो इंटरव्यू और आर्टिकल पब्लिश किया है। वीडियो में भारत का भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में सड़क किनारे जा रहा था। तभी रिपोर्टर ने उससे कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिए। उसने हर जवाब का नो कमेंट्स में ही जवाब दिया।

- वीडियो में नीरव मोदी इस बार तनी हुई मूंछों के साथ एक नए लुक में नजर आ रहा था। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई है। वो हेल्दी दिख रहा था और हल्की सी मुस्कान लेकर बात कर रहा था। लेकिन चेहरा मीडिया में आए पुराने फोटो से थोड़ा अलग लग रहा था। वो पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक जैकेट में दिख रहा है।



72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है नीरव

- पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड इलाके में 80 लाख पाउंड (करीब 72 करोड़ रुपए) के अपार्टमेंट में रह रहा है। द टेलीग्राफ के आर्टिकल के मुताबिक, इसके लिए नीरव हर महीने अपार्टमेंट का 17 हजार पाउंड (करीब 15.5 लाख रुपए) किराया चुका रहा है।

- सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसने लंदन में हीरे का बिजनेस शुरू कर दिया है। उसने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई। इससे पहले भारतीय अफसरों ने नीरव के खाते फ्रीज कर दिए थे। इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है।

क्या है पूरा मामला?

- नीरव मोदी 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। नीरव ने पिछले महीने विशेष अदालत को जवाब भेजकर कहा था कि वह सुरक्षा कारणों से भारत नहीं आ सकता।

- रिपोर्ट के मुताबिक- लंदन में नीरव को नेशनल इंश्योंरेंस नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत वह यहां वैध तरीके से न केवल बिजनेस कर सकता है बल्कि ब्रिटिश बैंक के अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकता है।

- ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएलएलए) कोर्ट में नीरव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। ईडी चाहता है कि नीरव को आर्थिक भगोड़ा अपराधी कानून-2018 के तहत भगोड़ा घोषित किया जाए। ईडी की याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने नीरव से जवाब मांगा था।

- दिसंबर में नीरव के वकील ने भी विशेष अदालत में सुरक्षा की दलील दी थी। उसने कहा था कि नीरव की वापसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भारत लौटने पर उसे मॉब लिंचिंग का खतरा है। कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इसका हमारे मामले से कोई लेना-देना नहीं है। अगर कोई खतरा है तो नीरव को पुलिस से सुरक्षा मांगनी चाहिए।

- इसी साल मार्च में नीरव मोदी की 147.72 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अटैच की थी। और सूरत में यह कार्रवाई हुई थी। दोनों शहरों में जो प्रॉपर्टी अटैच की गई उसमें 8 कारें, एक प्लांट, मशीनरी, ज्वेलरी, पेटिंग और अचल संपत्ति शामिल हैं।

- प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में लगातार नीरव की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर रहा है। अक्टूबर में हॉन्गकॉन्ग में 255 की संपत्ति अटैच की गई थी। इससे पहले नीरव और परिजन की 637 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी।

- फरवरी 2018 में पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इससे पहले ही नीरव विदेश भाग गया था। नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंकों से रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की। सरकार दोनों के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है। चौकसी एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है।