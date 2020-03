दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 02:06 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. निर्भया के दुष्कर्मियों को कल सुबह 5.30 बजे फांसी लगना लगभग तय है। गुरुवार को जैसे ही कोर्ट ने एक दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की, वैसे ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शुरू हो गए। खासतौर से ट्विटर पर रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई। कर कोई निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकता देखना चाहता है। फांसी के एक दिन पहले देखिए ट्विटर पर लोग किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर यूजर्स दे रहे ऐसे रिएक्शन

What on Earth this is happening?

We go to ICJ for International Disputes and this convicted guys can approach? 🤔🤔

Who is funding this guys? Shame on us, our judicial, political and police system.

कुछ भी चल रहा है हमारे देश में 😡😡 #NirbhayaCase #NirbhayaVerdict pic.twitter.com/7pUSI8E4Ve