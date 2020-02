Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 06:41 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. आर्थिक सुस्ती के बीच निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने रिकॉर्ड 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया। बोलीं- बजट देश के नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। हमने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा और पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि, इस बीच बाजार धड़ाम है। लोग गफलत में हैं। किसी को बजट समझ में नहीं आया, तो किसी का कहना है कि मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री के पास कोई स्कीम ही नहीं है। सोशल मीडिया पर यूजर्स फनी मीम्स के जरिए बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Commerce students during the presentation of new budget. #BudgetSession2020 pic.twitter.com/33xDwReTDi — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 1, 2020

Finance Minister Sitharaman :



Proposed to develop 5 new Smart



Friend : Vo 100 smart cities ka kya hua ?



Me : #Budget2020 pic.twitter.com/RT2LEP72GL — Raghav Masoom (@comedibanda) February 1, 2020