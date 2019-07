Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 03:20 PM IST

चेन्नई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ब्रीफकेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा- सूटकेस में बजट लाने की परंपरा कांग्रेस की पिछली भ्रष्टाचार वाली सरकार की पहचान है। सूटकेस कुछ लेने-कुछ देने को दर्शाता है। मोदी जी की सरकार सूटकेस वाली सरकार नहीं है।

इस साल सीतारमण बजट को लाल कपड़े में लेकर संसद में पहुंची थीं। यह पहला मौका था, जब किसी वित्‍त मंत्री ने बजट दस्‍तावेज के लिए ब्रीफकेस के बजाए लाल कपड़े का इस्तेमाल किया था।

