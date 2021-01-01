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बजट के दौरान सदन के नजारे:सीतारमण ने टैगोर और तिरुवल्लुवर की कविताएं पढ़ीं; माथे पर हाथ रखे नजर आए राहुल गांधी

नई दिल्ली32 मिनट पहले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया। 1 घंटे 51 मिनट और 30 सेकेंड तक वह सदन में बजट की एक-एक जानकारी पेश करती रहीं। विपक्ष के हंगामों के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जब वित्त मंत्री ने सदन को कविताओं के जरिए अपनी बात कहीं। उन्होंने दो कविताएं पढ़ीं।

पहली- पश्चिम बंगाल के महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर की, दूसरी- तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर की। खास बात है कि दोनों ही जगह इस साल चुनाव होने हैं। वहीं, बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फोटो भी सामने आई। जब वित्त मंत्री बैंकों में निवेश और किसानों के लिए शुरू की जा रहीं योजनाओं के बारे में बता रहीं थीं तो राहुल गांधी माथे पर हाथ रखे दिखे। कुछ देर बाद एक झलक और आई, जब वे अपनी बगल में बैठे सांसद से गुफ्तगू करते दिखे।

उम्मीद एक ऐसा पक्षी है...
कोरोना संकट से जूझ रहे देश को वित्त मंत्री ने रवींद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों से नई उम्मीदें देने की कोशिश की। कहा, 'उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और अंधेरे में भी चहचहाता है।' इस लाइन का सदन के सदस्यों ने टेबल थपथपाई।

तमिल कविता ने भी तालियां बटोरीं
वित्त मंत्री सीतारमण ने तमिल संत तिरुवल्लुवर की कविता भी पढ़ी। पहले उन्होंने कविता को तमिल में पढ़ा, फिर इंग्लिश में उसका मतलब समझाया। वित्त मंत्री बोलीं, ‘कवि तिरुवल्लुवर बताते हैं कि एक अच्छे देश में पांच चीजें होती हैं। पहली- वहां बीमारियां न हो, दूसरी- पैसा हो, तीसरी- अच्छी फसल हो, चौथी- खुशहाली हो और पांचवीं- जगह सुरक्षित हो।’ इन लाइनों का जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की योजनाओं का नाम लिया और कहा कि उनसे देश खुशहाल हुआ है।

वित्त मंत्री के भाषण पर तालियां बजाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
वित्त मंत्री के भाषण पर तालियां बजाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

किसानों का नाम आते ही विपक्ष का शोर और सरकार की तालियां
सत्र के दौरान 4 मौके ऐसे आए जब वित्त मंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। जैसे ही किसानों का जिक्र शुरू हुआ, पूरे विपक्ष ने नारेबाजी की। वहीं, सरकार में शामिल मंत्री और सांसद टेबल थपथपाकर वित्त मंत्री का समर्थन जताया। यही नजारा तब देखने को मिला, जब सीतारमण ने चुनावी राज्यों मसलन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल का जैसे ही जिक्र किया, पूरा विपक्ष शोर मचाने लगा, तब प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर वित्त मंत्री का साथ दिया।

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