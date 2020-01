Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 10:07 AM IST

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ट्विटर पर सोमवार को एक यूजर ने ‘स्वीटी’ कहकर संबोधित किया। इसका उन्होंने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया। यूजर ने वित्त मंत्री पर स्वामी विवेकानंद के मशहूर कथन को गलत कोट करने का आरोप लगाया।

सीतारमण ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनका कथन ट्वीट किया- उठो, जागो और ज्यादा सपने मत देखो। यह सपनों की भूमि है, जहां कर्म हमारे विचारों से निकलकर माला बुनते हैं। इस पोस्ट के बाद उन्होंने ‘द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 4, पीपी 388-89’ लिखा।

Glad you’re taking interest. While he is oft-quoted w/the verse from Katha Upanishad, what I’ve excerpted, is from ‘The Awakened India’, written in Aug 1898 — BTW, I had cited the reference below the verse itself. Pub by Advaita Ashrama if you’re further interested. https://t.co/fceSBUxain