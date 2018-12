Dainik Bhaskar Dec 25, 2018, 02:01 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की तारीफ की। उन्होंने कहा, नेहरू जी अक्सर कहते थे, भारत राष्ट्र नहीं, एक जनसंख्या है। वे कहते थे कि हर व्यक्ति देश के लिए प्रश्न है, समस्या है। मुझे ये भाषण अच्छा लगता है। तो मैं भी इतना कह सकता हूं कि देश के लिए कभी समस्या नहीं बनूंगा।

गडकरी ने कहा, "अगर समाज का हर व्यक्ति ये सोचे कि देश को समस्या नहीं दूंगा, तो देश में अपने आप ही सुधार हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि भले ही मेरे साथ किसी ने अन्याय किया हो लेकिन मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा।''

#WATCH Nitin Gadkari: JL Nehru kehte the, "India is not a nation, it is a population. Iss desh ka har vyakti desh ke liye prashn hai, samasya hai." Unke yeh bhashn mujhe bahut pasand hain. Toh main itna toh kar sakta hun ki main desh ke saamne samasya nahi rahunga. (24.12) pic.twitter.com/i3QzoqwrLk