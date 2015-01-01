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  • Nitish's Emotional Card In Bihar; Biden Is Now America; Corona Vaccine May Come In February

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:बिहार में नीतीश का इमोशनल कार्ड; अमेरिका में बाइडेन को बढ़त; फरवरी में आ सकती है कोरोना वैक्सीन

2 घंटे पहले

नमस्कार!

7 नवंबर (पुष्य नक्षत्र) से 14 नवंबर (दिवाली) के बीच 7 ऐसे मुहूर्त हैं, जिनमें प्रॉपर्टी, ज्वैलरी, गाड़ियां आदि खरीदना शुभ होगा। मगर कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में यह कैसे संभव होगा? यह देखने की बात होगी। बहरहाल, शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ

सबसे पहले देखते हैं बाजार क्या कह रहा है

  • BSE का मार्केट कैप 162 लाख करोड़ रुपए रहा। BSE पर करीब 61% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही।
  • 2,828 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,746 कंपनियों के शेयर बढ़े और 912 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

  • IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने-सामने होंगे। यह एलिमिनेटर मैच होगा। अबु धाबी में शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा।
  • रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।

देश विदेश

बिहार में नीतीश बोले- यह मेरा आखिरी चुनाव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार में एक चुनावी सभा में कहा,‘जान लीजिए...आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। परसों चुनाव है...और यह मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला।’ अब कयास लग रहे हैं कि यह उनका फैसला है या इमोशनल कार्ड।

भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन फरवरी में आ सकती है

भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन (को-वैक्सीन) फरवरी में आ सकती है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भारत सरकार से जुड़े एक वैज्ञानिक के हवाले से दी है। पहले कहा जा रहा था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन अगले साल अप्रैल-जून तक आ पाएगी।

US इलेक्शन: कई स्टेट्स में हिंसा, बाइडेन को बढ़त

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को बढ़त मिलती दिख रही है। उन्होंने ट्रम्प से मिशिगन और विस्कॉन्सिन छीन लिए हैं। 2016 में यहां ट्रम्प जीते थे। इस बीच, अमेरिका के कई राज्यों में ट्रम्प समर्थक और विरोधियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

भारतीय मूल के 12 से ज्यादा उम्मीदवार स्टेट इलेक्शन जीते

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ स्टेट लेवल इलेक्शन भी हुए। इनमें 12 से ज्यादा भारतीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स में चार भारतीय मूल के उम्मीदवार फिर चुने गए हैं। ये हैं डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति।

मध्य प्रदेश में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा

मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को 33 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। 5 साल का प्रहलाद कुशवाह बुधवार सुबह 9 बजे खेत के बोरवेल में गिर गया था। आर्मी ने उसे बचाने के लिए 55 फीट का गड्ढा खोदा।

डीबी ओरिजनल

दूसरी बार में कोरोना ज्यादा खतरनाक

आज कहानी रायपुर के स्पेशल डीजीपी आरके विज और यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की। विज दो बार कोरोना की चपेट में आए और दूसरी बार में ज्यादा इन्फेक्टेड हुए। हालांकि अब दोनों ठीक हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।

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भास्कर एक्सप्लेनर

शादी से जुड़े विवादों में किसे और कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए?

पति-पत्नी के बीच विवाद घर-घर की कहानी है। विवाद जब न सुधरने वाले रिश्तों की ओर बढ़ते हैं। तब तलाक, भरण-पोषण भत्ते या मेंटेनेंस अलाउंस की नौबत आती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन किस तरह इन मामलों की सुनवाई में बदलाव लाएगी। ऐसे समझिए।

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सुर्खियों में और क्या है...

  • मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गुरुवार को अनलॉक 5.0 के तहत 10 नवंबर से म्यूजियम, आर्ट गैलरी खोलने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने SOP भी जारी की है।
  • उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भाजपा कार्यकर्ता मनुपाल बंसल ने विनयपुर की मस्जिद में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया।
  • भारतीय कप्तान विराट कोहली गुरुवार को 32 साल के हो गए। फिलहाल, वे IPL के लिए यूएई में मौजूद हैं, जहां उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया।
  • वुमन्स टी-20 चैलेंज यानी महिलाओं का IPL के तीसरे सीजन के दूसरे मुकाबले में स्मृति की ट्रेलब्लेजर्स ने मिताली राज की वेलोसिटी को 9 विकेट से हराया।
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