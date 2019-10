Dainik Bhaskar Oct 22, 2019, 01:00 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया, “नोबेल सम्मानित अभिजीत बनर्जी से शानदार मुलाकात। मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका जोश साफ दिखता है। हमारे बीच कई मुद्दों पर काफी स्वस्थ और लंबी बातचीत हुई। भारत उनकी उपलब्धियों से गौरवान्वित है। भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं।’’

प्रधानमंत्री ने इससे पहले नोबेल के लिए अभिजीत के नाम का ऐलान होने के बाद उन्हें ट्वीट कर बधाई दी थी। मोदी ने कहा था कि अभिजीत बनर्जी ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अहम काम किया है।

Congratulations to Abhijit Banerjee on being conferred the 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. He has made notable contributions in the field of poverty alleviation.