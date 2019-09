Dainik Bhaskar Sep 03, 2019, 11:27 AM IST

दिसपुर. असम में बारपेटा जिले के फौजी गांव (सारुहारिद) में रहने वाले करीब 200 परिवार के 20 लोग भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सोमवार को बताया कि ज्यादातर जवानों के नाम 31 अगस्त को जारी हुए नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) लिस्ट में नहीं आया। अब यह सभी भारतीय नागरिकता पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं, गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं आए हैं, उन्हें राज्य सरकार कानूनी मदद देगी।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, ‘‘एनआरसी की आखिरी लिस्ट में शामिल नहीं हुए जरूरत मंद लोगों को राज्य सरकार कानूनी सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के जरिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं।’’

Persons left out of #NRCFinalList NOT to be detained under any circumstance till they exhaust all remedies avl under law. Such persons to continue to enjoy all rights as earlier, like any other citizen, eg. right to employment, education, property etc.@DIPR_Assam @DGNorthEast