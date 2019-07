Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 05:48 PM IST

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां गुरुवार को कोलकाता में इस्कॉन की रथ यात्रा में शामिल होंगी। इस्कॉन ने नुसरत को आमंत्रण भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दरअसल, नुसरत कोलकाता इस्कॉन रथयात्रा के उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगी।

मंगलवार को नुसरत ने ट्वीट किया,"आमंत्रण के लिए धन्यवाद इस्कॉन कोलकाता। इस समावेशी कार्यक्रम के साथ जुड़ने में मुझे खुशी होगी।’’ अभिनेत्री ने इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास के एक संदेश को भी रीट्वीट किया।

Thank You @iskconkolkata for the invite. It would be my pleasure to be associated with this inclusive event. https://t.co/GyzY03JyHA