Mar 14, 2020, 04:36 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को भारी बारिश के साथ ओले गिरे। इससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात जाम हो गया। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल तापमान औसत से थोड़ा ज्यादा 16.4 डिग्री सेल्सियस है। शनिवार सुबह 8.30 बजे ह्यूमिडिटी लेवल 88 फीसदी रिकार्ड किया गया।

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान ट्वीट किया - सेंट्रल दिल्ली के ऊपर काफी कम लेकिन मजबूत बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से अगले दो घंटे के दौरान औसत बारिश हो सकती है।मौसम विभाग ने ट्वीट किया - सेंट्रल दिल्ली के ऊपर काफी कम लेकिन मजबूत बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से अगले दो घंटे के दौरान औसत बारिश हो सकती है। शाम तक बादल छाए रहेंगे ।अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।

Very small ( about 5km*25km*8km dimension) but intense convective cloud is located over central parts of Delhi which is likely to cause moderate rain alongwith moderate thunderstorm & hail activity during next 2 hours. It will subside thereafter.

