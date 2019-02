प्रधानमंत्री की मोदी की एक बात सुनकर गदगद हो गए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सोशल मीडिया पर की तारीफ

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद को प्रधानमंत्री की तारीफ करने से नहीं रोक सके। दरअसल शनिवार को राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी लड़ाई कश्मीर या कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। ये बयान उन्होंने पुलवामा हमले के बाद देश के कई हिस्सों में कश्मीरी लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं को देखते हुए कही थी। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करते हुए मोदी को धन्यवाद कहा।

उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखी ये बात...

- प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कश्मीरियों के समर्थन में दिए गए बयान से उमर अब्दुल्ला काफी खुश हो गए और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा। अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के बयान का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'धन्यवाद नरेंद्र मोदी साहब, आज आपने हमारे दिल की बात कह दी।'

- एक अन्य ट्वीट में उमर ने लिखा कि 'पुलवामा में वीभत्स हमले को हुए एक सप्ताह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और इतने ही समय देश के अन्य हिस्सों में मौजूद कश्मीरियों को आम लोगों के गुस्से का शिकार होते हुए हो गया है। उम्मीद है प्रधानमंत्री के दिए बयान के बाद अब कश्मीरियों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।'

- पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से देश के कुछ हिस्सों से कश्मीर के लोगों को परेशान किए जाने की खबरें आई थीं। इन्हीं पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से कश्मीरी बच्चों की सुरक्षा करने की बात कही।

मोदी ने कहा था, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए

- शनिवार को राजस्थान के टोंक में मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। कश्मीरी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। कश्मीर का बच्चा-बच्चा आतंकवादियों के खिलाफ है और हमें उन्हें अपने साथ रखते हुए उनका ख्याल रखना है।'

- पीएम बोले, 'कश्मीर में जैसे हिदुस्तान के जवान शहीद होते हैं, वैसे ही कश्मीर के लाल भी इन आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होते हैं। ऐसी हरकतें उन लोगों को ताकत देते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को आशीर्वाद देने जाते हैं।'

- उन्होंने कहा, 'हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। पिछले दिनों कश्मीरी बच्चों के साथ देश के किसी कोने में क्या हुआ, घटना छोटी थी या बड़ी, मुद्दा ये नहीं है। बस इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए।'

- बता दें कि इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कुछ राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर हमलों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर उनकी आलोचना की थी।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="hi" dir="ltr">Thank you <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> Sahib. Aaj aap ne hamaray dil ki baat keh di. <a href="https://t.co/MNYGk312yI">pic.twitter.com/MNYGk312yI</a></p>— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) <a href="https://twitter.com/OmarAbdullah/status/1099238390250262528?ref_src=twsrc%5Etfw">23 February 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">It’s been a more than a week since the terrible attack in Pulwama & more than a week that Kashmiris have been bearing the brunt of the public anger. Perhaps finally after PM <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> Sb has spoken these forces targeting Kashmiris will stop in their tracks.</p>— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) <a href="https://twitter.com/OmarAbdullah/status/1099239113428029440?ref_src=twsrc%5Etfw">23 February 2019</a></blockquote>

