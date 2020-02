Dainik Bhaskar Feb 26, 2020, 06:06 PM IST

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिन से जारी हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर #delhivoilence लगभग 86 हजार ट्वीट के साथ ट्रेंड हो रहा है जबकि #DelhiRiots2020 भी 80 हजार ट्वीट के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली हिंसा पर किए जा रहे हजारों ट्वीट के बीच कुछ ट्वीट ऐसे भी थे, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आप भी देखिए कुछ ट्वीट।

Mir Suhail (Art Director)

(आर्ट डायरेक्टर मीर सुहैल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यह GIF शेयर की है, जिसे अभी तक 5000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं)

Sandeep Adhwaryu (TOI)

(टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टूनिस्ट संदीप अध्वर्यु ने क्लाइमेट चेंज के बहाने दिल्ली हिंसा पर तंज कसा)

Sanjeevee sadagopan (Republic TV)

(रिपब्लिक टीवी के पत्रकार संजीवे सद्गोपन ने कमल हासन की फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए दिल्ली के मौजूदा हालत पर कटाक्ष किया है)

A screenshot from the @ikamalhaasan 's #Heyram movie with the subtitle,

This is a scene after the riots!#DelhiBurning#delhivoilence pic.twitter.com/XtbVdmfNbz