दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 09:18 PM IST

भोपाल. पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। पटवारी ने सुबह इंदौर में कहा कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, रोजगारी और मंदी। परंतु अभी तक "विकास" पैदा नहीं हुआ। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- पार्टी के एक घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मना रहा हैं, यह ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गईं। क्या बेटियों का पैदा होना अपराध है। क्या बेटियों को अपमानित करने का काम सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और पटवारी को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।

सीएम शिवराज का ट्वीट-

शिवराज ने कहा, "कांग्रेस के एक घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मना रहा हैं, यह ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गईं। क्या बेटियों का पैदा होना अपराध है। क्या बेटियों को अपमानित करने का काम सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है। क्या बेटियों को ऐसा अपमान होता रहेगा मैडम सोनिया गांधी। आपको जवाब देना होगा।"

जीतू पटवारी का ट्वीट, जिस पर हंगामा मचा-

मुख्यमंत्री ने आगे कहा- 'क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है, जिसने नैना साहनी को टुकड़े-टुकड़े कर तंदूर में जला दिया गया। क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है, जिसने सरला मिश्रा को जिंदा जला कर खत्म कर दिया। क्या यही कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, जो प्रीति श्रीवास्तव जैसी बेटी को गाड़ी में बांधकर उसकी हत्या करा देती है, कब तक कांग्रेस बेटियों को अपमानित करती रहेगी?'

'यह नेता वही है जो मैडम सोनिया गांधी आपके बेटे को मोटरसाइकिल पर घुमाता है। यह वही नेता है जो कहता है पार्टी गई तेल लेने। अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक आपको किसने दिया। इस घटिया कृत्य के लिए इस नेता को पार्टी से बाहर करो और मैडम सोनिया गांधी देश से माफी मांगो।'

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट-

Respected Chairman @NCWIndia Ms @sharmarekha Ji,

Namaskar

Please take note of this highly misogynistic tweet of an elected representative which projects daughters as unwanted & in most regressive manner.

This should not go unpunished!

Thanks https://t.co/vdqkWKjbPO