जम्मू-कश्मीर में तीन दिन से चल रही मुठभेड़ हुई खत्म, मारे गए दोनों आतंकवादी, छह जवान हुए शहीद

. जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में पिछले तीन दिन से चल रही मुठभेड़ रविवार सुबह दोनों आतंकियों की मौत के साथ खत्म हो गई। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के चार और जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ के पहले दिन जख्मी हुए सीआरपीएफ के एक जवान ने शनिवार रात दम तोड़ दिया। जिसके बाद मुठभेड़ में शहीद हुए सुरक्षाबलों की संख्या छह हो गई। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान और उनके संगठन का पता लगा रही है। इसके साथ ही उसने इलाके में सर्चिंग अभियान भी छेड़ दिया है।

आतंकी को मरा मान लिया था, उसने अचानक शुरू कर दी फायरिंग

- खुफिया सूचना के आधार पर हंदवाड़ा में क्रालगुंड के बाबा गुंड इलाके में गुरुवार रात आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। तभी एक घर में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने उस घर को विस्फोट से उड़ा दिया था।

- मकान को उड़ाने के बाद आतंकियों को मरा समझ जब जवान मलबे के पास पहुंचे तो जिंदा बचे एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। जिसमें 10 जवान जख्मी हो गए थे। इलाके में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा शुक्रवार से ही बंद है।

पाक ने गांव पर दागे मोर्टार

- उधर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम उल्लंघन कर रहा है। शनिवार रात भी उसने सीमावर्ती बस्तियों पर मोर्टार दागे। इनमें कई मकानों को नुकसान पहुंचा है।

IGP Kashmir SP Pani on Handwara encounter: Operation is almost over,final search on.We've recovered 2 bodies of terrorists,their identities being ascertained.The reason for prolonged Op is tough terrain along with heavy civilian population.We've lost 3 CRPF&2 J&K Police personnel pic.twitter.com/ML4GCpALOF