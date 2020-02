Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 08:09 PM IST

चेन्नई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के माधवराम इलाके में शनिवार की शाम एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां और 500 से अधिक दमकल कर्मी लगाए गए हैं। चूंकि फैक्ट्री में काफी केमिकल रखे गए थे इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम का दावा है कि इसे बुझाने में काफी समय लगेगा। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के एडिशनल डायरेक्टर शैलेंद्र बाबू ने बताया कि फैक्ट्री में मेडिकल प्रयोग के लिए काफी केमिकल रखे गए थे। इसलिए इससे जहरीली गैस के रिसाव की भी संभावना है।

Sylendra Babu, Additional Director, Fire&Rescue Service, Tamil Nadu:Over 500 firemen,26 fire tenders&6 foam tenders on the job. To a large extent, fire has been put out. It's a godown of a chemical-based material used for medical purpose, so possibility of poisonous gas ruled out https://t.co/Qvlls44wmX pic.twitter.com/d4D00pkFyM