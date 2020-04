दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 01:08 PM IST

हैदराबाद. कोरोना संकट को देखते हुए 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सर्वदलीय बैठक में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, ‘‘मोदी ने हैदराबाद और औरंगाबाद के लोगों का अपमान किया है, क्योंकि यहां के लोगों ने एआईएमआईएम को वोट किया है। मुझे और इमतियाज जलील को चुना है, ताकि हम उनके मुद्दे उठाएंगे। अब, हमें इस बैठक से वंचित किया जा रहा है। हैदराबाद में कोरोनावायरस के 93 मामले हैं। मैं अपने विचारों को सामने रखना चाहता हूं कि हम इस महामारी से कैसे लड़ सकते हैं। हम संक्रमित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, जहां हमारी कमी है।’’

. @PMOIndia this is tauheen of the proud people of Aurangabad &Hyderabad. Are they lesser humans because they chose @aimim_national? Pls explain why they're not worthy of your kind attention? As MPs it's our job to represent to you the economic & humanitarian misery of our people pic.twitter.com/AwEFtqOs92